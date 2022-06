Protesta davanti la Prefettura di Cosenza del Comitato 'Prendocasa'

Protesta davanti alla Prefettura a Cosenza da parte degli attivisti del Comitato Prendocasa per il diritto alla casa.

"Nonostante le ripetute sollecitazioni - sostengono i componenti del Comitato - relativamente alla situazione che interessa lo stabile di via Savoia, dove risiedono attualmente 25 nuclei familiari, non si intravedono soluzioni all'orizzonte e lo sgombero è ormai imminente.

Decine di persone rischiano di trovarsi senza un tetto e una abitazione dignitosa. Le istituzioni locali tacciono. Chi pensa di poter agire attraverso sgomberi coatti sbaglia e dovrà fare i conti con una comunità determinata a difendere i propri diritti. In questo contesto il silenzio delle istituzioni locali è inaccettabile".

I manifestanti, che hanno srotolato uno striscione con la scritta "La casa è un diritto", hanno chiesto al prefetto e al sindaco di Cosenza un incontro per definire la questione relativa allo stabile di via Savoia che a breve rischia lo sgombero.