Discariche piene ed inagibili, protestano i sindaci del Palermitano

"Discariche piene o inagibili e i Comuni siciliani non sanno dove conferire i rifiuti". Così il deputato del M5S all'Ars Giampiero Trizzino e il sindaco di Termini Imerese Maria Terranova che oggi pomeriggio, alle 17.30, manifesteranno sotto la sede della Presidenza della Regione a Palermo. Davanti Palazzo Orleans li raggiungeranno anche il primo cittadino di Bagheria Filippo Tripoli e, probabilmente, altri sindaci dell'isola. Se non arriveranno risposte concrete dalla Regione il presidio continuerà domani e anche domenica. "Il problema - dicono Terranova e Trizzino - riguarda tantissimi Comuni siciliani ed è destinato a ingigantirsi se non si corre subito ai ripari. Parecchie discariche sono off-limits e i rifiuti rischiano di rimanere per strada, cosa che, complice il caldo, potrebbe innescare una crisi sanitaria. Finora si è riusciti a tamponare, ma fino a quando sarà possibile? Musumeci deve assumere subito ogni decisione utile a garantire la raccolta dei rifiuti".