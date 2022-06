Avvistato barcone con 500 migranti a 90 miglia da Portopalo Capo Passero

Un barcone con a bordo, secondo le prime stime oltre 500 i migranti a bordo, e' stato intercettato a 90 miglia sud est di Portopalo (Siracusa). Sul posto, dove stando a quanto apprende l'AGI sarebbe in attesa anche una nave mercantile, stanno confluendo diverse unita' della Guardia costiera italiana da Sicilia e Calabria per dare assistenza all'intervento coordinato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera come Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di Roma.