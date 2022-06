Istituto Zootecnico Sicilia, stipendi in ritardo: dichiarato stato di agitazione

"Periodicamente anche i lavoratori dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia subiscono l'inefficienza della Pubblica Amministrazione. Non riusciamo a capire perchè un'azione che si ripete mensilmente, come il pagamento degli stipendi, periodicamente subisca dei rallentamenti che ottengono come unico risultato il mancato pagamento degli emolumenti. Questa mancata sinergia tra uffici della Regione Siciliana e Istituto Zootecnico non ha mai un colpevole o quanto meno non permette di avere un responsabile che probabilmente per negligenza o peggio per incapacità, blocca gli automatismi dell'erogazione degli stipendi.

Ogni volta che chiediamo chiarimenti in merito a questa discrasia riceviamo o il silenzio “assoluto” o delle risposte inconcludenti che peggiorano la condizione di rabbia e di delusione dei lavoratori". Lo afferma il sindacato Sinalp che ha dichiarato lo stato di agitazione. A partire dal 29 Giugno in mancanza di risposte positive i lavoratori saranno in Assemblea permanente, all'interno dell'Istituto, fino a nuova comunicazione, garantendo esclusivamente i servizi essenziali per il mantenimento degli animali in esso presenti.