Scoperti e sequestrati 65 chili di marijuana nel Vibonese

Circa 65 chilogrammi di marijuana scoperta e sequestrata. E' il bilancio delle attività di contrato al traffico di sostanze stupefacenti attuate dalla Polizia di Stato, a Vibo Valentia e in provincia con il coordinamento della Procura diretta da Camillo Falvo.

In particolare, da settimane i poliziotti seguivano movimenti sospetti nella zona delle Serre, ipotizzando che vi fosse un importante centro di raccolta di sostanza stupefacente del tipo marijuana. E, sulla base di queste intuizioni, proprio nei giorni scorsi gli agenti hanno effettuato due perquisizioni in abitazioni della zona trovando e sequestrando, a carico di un uomo, 23,5 chili di marijuana. Inoltre, nel deposito riferibile alle pertinenze dell'abitazione di un altro soggetto, sempre residente nella zona delle Serre, sono stati individuati altri 41,5 chili della medesima sostanza stupefacente.

Il quantitativo va ad aggiungersi agli oltre 630 chili di marijuana sequestrati in precedenza.