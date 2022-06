Ragusa, il Generale Galletta in visita al Comando provinciale Carabinieri

Il Generale di Corpo d'Armata Riccardo GALLETTA, Comandante Interregionale “Culqualber”, ha visitato ,mercoledì il Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa. L’Ufficiale Generale, accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele GAINELLI, ha incontrato tutti i Comandanti di Reparto della Sede, delle Compagnie, Tenenze e Stazioni distaccate.

Il Generale GALLETTA, da pochi mesi al Comando Interregionale di Messina con competenza territoriale sulle regioni di Sicilia e Calabria, non ha mancato di ricordare il proprio legame con il territorio dell’isola che lo ha visto impegnato in numerosi incarichi della sua prestigiosa carriera, tra gli ultimi proprio il Comando della Legione Carabinieri di Palermo che aveva lasciato meno di due anni fa.

L’alto Ufficiale, rivolgendosi ai militari presenti – ha ricordato sia il ruolo fondamentale rivestito dai Carabinieri, impegnati in una professione che va quotidianamente svolta con il “cuore” e con passione, sia il ruolo delle Stazioni Carabinieri presenti nel territorio, quale punto di riferimento per tutti i cittadini, anche per coloro che si rivolgono per un aiuto o un suggerimento.

Durante l’incontro con il personale, il Generale GALLETTA, ringraziando il personale per il quotidiano impegno svolto sul territorio, ha colto l’occasione per un confronto sull’attività operativa svolta dal Comando Provinciale soffermandosi sugli impegni che l’Arma di Ragusa ha dovuto affrontare negli ultimi tempi.

Il Generale ha anche voluto estendere il proprio saluto alle famiglie dei militari che sostengono tutti i militari nel loro servizio quotidiano. Ha poi raggiunto il Palazzo del Governo dove ha incontrato il Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri e successivamente si è recato al Palazzo di Giustizia dove ha parlato delle attività investigative svolte dall’Arma Iblea, con il Procuratore della Repubblica, Fabio D’Anna.

NELLA FOTO, il generale Galletta (a sinistra) e il colonnello Gainelli