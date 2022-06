Guida Pane & Panettieri del Gambero Rosso: il messinese Francesco Arena tra i migliori mastri fornai d’Italia

Il bakery chef messinese Francesco Arena si conferma uno dei più grandi panificatori italiani. Oggi, a Roma, presso lo Spazio Field a Palazzo Brancaccio, sono stati premiati i migliori mastri fornai d’Italia che fanno parte della prestigiosa Guida Pane & Panettieri 2023 del Gambero Rosso e Francesco Arena ha riconfermato la sua presenza in guida con il massimo riconoscimento dei 3 Pani.

La Guida pone una particolare attenzione verso quegli artigiani sempre al passo con i tempi che esprimono il legame col territorio, valorizzano e rispettano la materia prima e sfornano prodotti di eccellenza.

Si premia quel pane che racconta i grani con le loro mille sfumature, si premia la fatica di chi si sveglia molto presto, quando la città dorme ancora, e si mette all’opera per sfornare capolavori del gusto che accompagneranno alcuni dei momenti più belli della giornata, quelli in cui ci si siede a tavola in famiglia per condividere il pasto.