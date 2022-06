Modica, si inaugura l’area espositiva all’interno del Duomo di San Pietro

Sarà inaugurata Sabato 25 Giugno alle 20.00 la nuova Area espositiva della Chiesa Madre di San Pietro Apostolo a Modica sita nella Cappella Mazara.

Un luogo che nasce dalla volontà di valorizzazione e promozione del grande patrimonio storico-artistico religioso della città di Modica da parte delle Associazioni La Via delle Collegiate e Petra Mazara.

Ospiterà al suo interno il patrimonio liturgico della Chiesa Madre, fatto di opere d’arte e paramenti sacri, che sarà ciclicamente presentato in diverse esposizioni tematiche con l’obbiettivo di mettere alla pubblica fruizione importanti opere d’arte, spiegarne il profondo senso religioso, e di promuoverne il restauro e la manutenzione necessaria alla loro protezione.

Particolare attenzione agli studenti con la realizzazione di progetti per il potenziamento della didattica che saranno proposti agli istituti scolastici di ogni ordine e grado della città di Modica e del territorio, ma anche luogo di ricerca storica con la valorizzazione dell’Archivio Capitolare a servizio degli studenti delle università o degli studiosi in generale.

Insieme all’area espositiva già presente presso la Chiesa Collegiata di Santa Maria creerà un percorso unico nel solco del cammino della Via delle Collegiate.

“Manteniamo una promessa, dicono dall’Associazione La via delle Collegiate, fatta nel 2020 quando nella conferenza stampa di presentazione del progetto abbiamo illustrato le linee programmatiche che oggi ci hanno portato a dotare la Chiesa Madre di San Pietro Apostolo di un importante struttura che contribuirà a creare legami di comunità con il tessuto sociale cittadino su tutti i livelli”.