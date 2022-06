Modica, successo per il concerto del Coro Unitre nella chiesa di San Paolo

Difronte ad un numeroso ed attento pubblico, nella chiesa di San Paolo di Modica, si è svolto il concerto del Coro Unitre di Modica . Un appuntamento voluto ed organizzato dal Consiglio Direttivo della sede Unitre della città della Contea, a chiusura dell’anno accademico 2021/2022 ed in coincidenza con l’apertura del programma formativo e culturale dei festeggiamenti di San Pietro. Dopo il saluto del presidente dell’Unitre di Modica, dirigente scolastico in pensione Rinaldo Stracquadanio, il concerto è stato presentato dal prof Giovanni Rosa che, nel prosieguo, dopo aver chiamato il maestro Giorgio Cannizzaro, all’organo, ed il direttore maestro Orazio Baglieri, ha introdotto ed illustrato i dodici brani inseriti nella scaletta del concerto.

Brani tutti particolarmente interessanti ed impreziositi dalla ottima esecuzione e, per questo, ampiamente apprezzati ed applauditi dai presenti.

Questi i testi facenti parte del programma ed eseguiti: Imagine (di John Lenon), Amazon grave (di John Newton), Ave verum (di Wolfgang Amadeus Mozart), barcarolle (di Jacques Offembach), tace il labbro (di Franz Lehar), o Signore dal tetto natio (di Giuseppe Verdi), noi siamo zingarelle (di Giuseppe Verdi), coro a bocca chiusa (di Giacomo Puccini), edelweiss (di Richard Rodgers), Ave Maria (di Vladimir Vavilov), con te partirò (di Francesco Sartori) e quello che le donne non dicono (di Fiorella Mannoia).

Una serata sicuramente da incorniciare grazie alla bravura delle coriste, di chi li ha accompagnate e di chi le ha diretto. A conclusione della serata e dell’anno accademico, per il Coro non può non farsi un bilancio positivo sotto ogni punto di vista nonostante il fatto che, negli ultimi anni, l’attività dell’Unitre è stata condizionata e in tanti casi bloccata per la diffusione del Covid .

Tutto lascia ben sperare nel futuro anno accademico anche perché da parte di tutti c’è la voglia e la disponibilità a fare tutto il possibile per recuperare il tempo e le occasioni perduti.