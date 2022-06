Taormina Film Fest, in un documentario le eccellenze siciliane: Dolceria Bonajuto e Pasticceria Grammatico

Non solo cinema e musica alla 68esima edizione del Taormina Film Fest in programma dal 26 giugno al 2 luglio. La Sicilia, infatti, verrà celebrata anche da Warner Bros Discovery con le "Eccellenze di Sicilia" , presentando in anteprima giovedì 30 giugno due documentari del progetto targato Food Network, prodotto da Milano Produzioni con la regia di Tiziana Martinengo. Un vero e proprio viaggio alla scoperta dei tesori della pasticceria siciliana, Due episodi inediti che riguardano Modica ed Erice. A Modica, il documentario va alla scoperta della famiglia Ruta, titolare dell'Antica Dolceria Bonajuto, in un suggestivo viaggio nella tradizione e nell'eccellenza della più antica fabbrica di cioccolato in Sicilia. L'altra tappa delle eccellenze della Trinacria sarà Erice per raccontare la pasticceria di Maria Grammatico. Inoltre, per l'occasione, gli ospiti del festival potranno, dopo la proiezione, degustare le grandi eccellenze siciliane anche della Famiglia Fiasconaro di Castelbuono e della Famiglia Corsino di Palazzolo Acreide, anche loro coinvolte nel progetto.