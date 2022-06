Siracusa, certificati medici falsi per spostarsi dai domiciliari: va in cella

I Carabinieri della Stazione di Siracusa-Belvedere hanno eseguito un provvedimento di aggravamento emesso dall’Autorità Giudiziaria aretusea nei confronti di un pregiudicato siracusano di 32 anni, agli arresti domiciliari per tentato omicidio, porto abusivo di armi da sparo, spaccio di sostanze stupefacenti ed altri reati, associandolo presso la casa circondariale “Cavadonna”.

L’uomo era stato arrestato il mese scorso per evasione; nella circostanza, sorpreso davanti ad un bar, si era giustificato dicendo di essere uscito per effettuare delle visite mediche.

Tale episodio ha insospettito i militari che, a distanza di poco tempo, hanno accertato che la gran parte dei certificati consegnati dall’uomo in caserma erano falsi. Il 32enne, infatti, non si recava dal medico, ma fotocopiava precedenti certificati, cambiava la data e approfittava per curare i suoi affari personali.