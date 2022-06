Modica, disinfestazione in centro posticipata al 1° luglio

L’intervento di disinfestazione notturna nel centro di Modica programmato per il 24.06.2022 non è stato effettuato per la mancata funzionalità dell’atomizzatore all’inizio delle operazioni. L’intervento è stato posticipato al 1.07.2022. Queste le zone interessate:

Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 del 01/07/2022: Cimitero Comunale C.da S. Antonio Piano Ceci, Via Mantegna Idria, Via S. Benedetto sino intersezione con la Via Modica-Ragusa, Via S. Benedetto, Via Dente Crocicchia, C/da Piano Ceci, Via Pluchino, C.da Scardacucco, Via Dente Crocicchia, (Zona Dente) Via Ruffino, Via R. Cascino, Via D. Chiesa, Via G. Modica, Via Oberdan, Slargo XI Febbraio, Via XXIV Maggio, Via Nazzario Sauro sino al Boccone del Povero, Via Battisti, Via Nuova S. Antonio, Via M. Pulino, Via Stazione Zona Stazione Ferroviaria, Via V. Veneto, Via Fiumara, impianto di depurazione di c.da Fiumara, a proseguire sino alla chiesa, Viale M. D’Oro, P.zza C. Rizzone, Via V. Veneto, Via Tirella sino al Ponte S. Giuliano, Via Mercè, Via Gerratana sino al Ponte Passo Gatta, Viale Quasimodo, C.so Umberto, P.zza C. Rizzone, P.zza Campailla, Quartiere San Paolo, C.so Garibaldi, Via Napoli, C.so Umberto.