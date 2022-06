Palazzolo Acreide, si inaugura la mostra: Davide Napolitano, un impressionista a Marzamemi

Promossa dal Centro espositivo museale, dal Gruppo Teatrale Akrai e da BCsicilia si inaugura sabato 25 Giugno alle ore 18, al Centro espositivo museale delle Tradizioni nobiliari in via Spataro, 2 a Palazzolo Acreide la mostra: “Davide Napolitano, un impressionista a Marzamemi”. L’esposizione sarà presentata da Pippo Bennardo, Vice Presidente BCsicilia Sede di Palazzolo Acreide e dalla storica dell’Arte Bruna Bennardo. Sarà presente l’artista. Per informazioni: email: davidenapolitano53@gmail.com – cell. 389283143. La mostra resterà aperta fino al 3 Luglio 2022.

Davide Napolitano nasce a Pachino ma si forma a Firenze negli anni Settanta, una città ricca di stimoli e di contaminazioni culturali. Dopo l’esperienza toscana che dura fino al 1985, il pittore sceglie di ritornare nella sua terra e ne fa soggetto unico e poetico delle sue opere.