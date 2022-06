Agenzia dogane Palermo, azienda tessile sanzionata per etichette irregolari

I funzionari ADM di Palermo, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, impegnati nei controlli dei flussi merce in import ed export dal porto del capoluogo siciliano, hanno irrogato una sanzione amministrativa a un’azienda importatrice di prodotti tessili. Dagli accertamenti è emerso che dei copriletto in cotone non erano stati etichettati e dotati del contrassegno come previsto dal Regolamento UE 1007/2011.

In particolare, gli articoli non riportavano etichette e contrassegni indicanti la loro composizione fibrosa, elementi che devono essere apposti obbligatoriamente affinché i prodotti possano essere messi a disposizione sul mercato. Il controllo in merito al rispetto della normativa ha permesso di appurare l’effettiva inosservanza che comporterà l’irrogazione di una sanzione a carico dell’importatore da 3.000 a 20.000 euro.