Ragusa, domenica 26 “Un magico trio": concerto della rassegna Melodica

Domenica musicale a Ragusa grazie alla stagione concertistica Melodica, rassegna che ha come direttrice artistica la pianista Diana Nocchiero. Il 26 giugno con “Un magico trio” sarà la volta del soprano Veronica Cardullo, accompagnata da Santi Cardullo alla tromba e da Vera Lizzio al pianoforte. Tecnica, padronanza vocale e strumentale, precisione, insieme a sensibilità e capacità interpretative eccezionali.

“Un magico trio”, concerto della 27esima stagione concertistica internazionale “Melodica – La musica dell'Anima”, si terrà all'auditorium della Camera di Commercio di Ragusa domenica 26 giugno alle ore 21.00 (ingresso dalle 20.30). Lo spettacolo ha il patrocinio della Regione Sicilia – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo e della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. Il concerto inizierà alle ore 21.00 con ingresso del pubblico a partire dalle ore 20,30. Il ticket è di 5 euro, ingresso gratuito per i minori di 8 anni. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 3669790999 o al 3492993208, o visitare il sito www.melodicaweb.it.