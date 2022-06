Sparatoria in una discoteca gay a Oslo: 2 morti

Due persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta in una discoteca di Oslo. Lo riferisce la polizia della capitale norvegese su twitter, aggiungendo che ci sono diversi feriti in gravi condizioni.

La sparatoria è avvenuta - secondo quanto si legge sui social - in un locale frequentato da gay, particolarmente affollato in questi giorni in cui si sta svolgendo l'Oslo Pride. La polizia riferisce anche che una persona è stata arrestata nei pressi del luogo della sparatoria, che è avvenuta alle 1.20 al London Pub & Club, uno dei locali gay più famosi di Oslo, e in altri due club della stessa zona. I feriti sono 22, di cui 10 ricoverati in ospedale (tre in gravi condizioni). La zona è stata isolata dalle forze dell'ordine.