Incidente autonomo stamattina in Via Alberto Portogallo, nella zona del Polo commerciale di Modica. Una minicar condotta da uno studente 16enne, del luogo, per cause che la polizia locale sta accertando, dopo avere sbattuto contro un muro, si è capovolta. Il giovane è stato trasportato dal 118, al pronto soccorso. È stato sottoposto ad intervento chirurgico urgente alla testa. Indagini in corso