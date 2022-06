"La forza influente del legno tra preistoria e storia": convegno internazionale a Ragusa

«I lunghi tragitti e la forza influente della materia ‘debole’: il legno nei percorsi di civilizzazione e nei processi formativi delle razionalità» è il tema di un evento scientifico di alto profilo che si terrà a Ragusa giovedì 21 luglio 2022 presso la sede del Laboratorio degli Annali di storia, dalle ore 10,00 alle 20,00. Questo convegno di studi, di livello pluridisciplinare, nasce dalla collaborazione tra il Laboratorio degli Annali, istituto di studi scientifici fondato e diretto dallo storico Carlo Ruta, e diverse realtà universitarie e di ricerca italiane ed estere: l’Università degli Studi di Milano e l’annessa Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, la New York University, l’Università degli Studi di Genova e l’annesso Laboratorio di Storia Marittima e Navale, l’Università degli Studi S.O.B. di Napoli e l’Università di Siena.

A discutere su questo tema, di forte impatto scientifico e comunicativo, sarà un ampio parterre di studiosi che godono di una presenza consolidata nel dibattito contemporaneo. Con il professlore Carlo Ruta, che ha sollevato la questione con un testo recente dedicato all’argomento, saranno presenti, tra gli altri, il filosofo francese Yves Charles Zarka (Paris Descartes-La Sorbonne), il filosofo e politologo Sebastiano Maffettone (Luiss di Roma), lo storico dell’arte Clemente Marconi (New York University e Università Statale di Milano), lo storico delle letterature Stephen Greenblatt (Università di Harvard, USA).