Comiso, due atleti della Water Sun in grande spolvero ai Campionati nazionali di nuoto Esordienti e Giovanissimi

Grandi soddisfazioni per i giovanissimi atleti della Water Sun Comiso che si allenano nell’unica struttura olimpionica della provincia di Ragusa la “Piscina del Sole “ di Comiso. Dal 17 al 19 giugno scorsi, allo Stadio del Nuoto di Riccione è stata organizzata la 54° edizione dei CAMPIONATI NAZIONALI NUOTO Esordienti e Giovanissimi. Alla manifestazione hanno partecipato tutti i giovani di ambo i sessi, in regola con il

tesseramento UISP

"La manifestazione è stata un successo - dichiara Marco Daparo, presidente della Water Sun - e ha evidenziato che la sfida più importante del nuoto è la sfida contro se stessi. Vincere una gara è importante ma non può essere considerato l'unico obiettivo di un nuotatore. La Water Sun Comiso è stata rappresentata in modo egregio da due atleti unici ed eccezionali: i due fatellini Balestrieri. Filippo, anno 2010 e Giovanni , anno 2014 : miglior tempo italiano nei 50 metri rana 51,23" categoria giovanissimi e miglior tempo italiano anche nei 50 metri stile libero con 41.66 categoria giovanissimi. Inutile dire quanto siamo orgogliosi di questi piccoli ma grandi atleti che ci insegnano a non arrenderci alle prime difficoltà: nel nuoto, come nella vita di tutti i giorni, ci vuole molta dedizione, e questa viene sempre premiata, con una medaglia o con il raggiungimento del proprio obiettivo. Negli ultimi anni stiamo raccogliendo i risultati di anni di sacrifici e lavoro".