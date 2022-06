Amministrative Sicilia, turno di ballottaggio in quattro Comuni: si vota dalle 7 alle 23

Domani, domenica 26 giugno, si torna alle urne in quattro comuni della Sicilia per i ballottaggi tra i candidati a sindaco che, al primo turno, non hanno raggiunto quattro i comuni siciliani che domani 26 giugno andranno al voto per i ballottaggi: Sciacca, Palagonia, Scicli e Villafranca Sicula.

A Palagonia si confronteranno per la carica di sindaco Salvatore Astuti col 39,47% dei voti e Francesco Calandrucci col 28,44%.

A Sciacca ci sarà il ballottaggio tra Ignazio Messina (sostenuto da 5 liste civiche) e Fabio Termine (appoggiato da Pd e Movimento 5 Stelle). Messina ha ottenuto il 39,9% dei voti, Termine il 36,81%.

A Villafranca Sicula al ballottaggio i candidati sindaci Domenico Balsamo e Gaetano Bruccoleri che hanno ottenuto gli stessi voti 481, pari al 50% delle preferenze.

A Scicli al ballottaggio sono Caterina Riccotti col 22,71%, che ha battuto di un soffio il candidato del centrosinistra Giuseppe Vindigni col 22,62%, e Mario Marino che ha preso il 38,37%.

Il voto, come di consueto, si esprime tracciando un segno su uno dei due rettangoli contenenti il nominativo del candidato sindaco prescelto. Si vota dalle 7 alle 23. Le operazioni di scrutinio inizieranno nella stessa giornata di domenica 26 giugno, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l’accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari.

NELLA FOTO, Caterina Riccotti e Mario Marino