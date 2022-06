Accordo De Luca - Giarrusso, nasce il nuovo Partito autonomista

"Nasce ufficialmente il nuovo Partito autonomista guidato da Dino Giarrusso e Cateno De Luca, dopo la stipula di un patto notarile che comprende anche un accordo per le elezioni regionali di novembre", così in una nota congiunta l'ex sindaco di Messina De Luca e l'europarlamentare Giarrusso annunciano l'intesa "ufficiale" sul nuovo partito e il cammino congiunto verso le regionali. "Il nome ed il simbolo del nuovo partito verranno svelati lunedì mattina durante una conferenza stampa prevista a Palermo alle 10.30. Il nostro movimento politico, ispirandosi ai principi autonomistici e federativi dei territori, vuole definire ed attuare un concreto patto di solidarietà fra il Sud e il Nord del paese, integrando un nuovo quadro di politiche nazionali ed europee finalizzate ad eliminare le sperequazioni sociali economiche ed infrastrutturali tra il meridione ed il resto dei territori europei che non rendono competitivo il "Sistema Italia", con un occhio di particolare attenzione alla sicurezza, alla legalità, al creare un clima ideale per cittadini e imprese", proseguono De Luca e Giarrusso.