Migranti, Insieme per Portopalo contro il vice sindaco: vattene a casa

Clima avvelenato a Portopalo di Capo Passero, destinato a proseguire nei prossimi giorni, dopo l'esito di una riunione informale tenutasi ieri nell'aula consiliare. L'argomento rigurdava i migranti ed erano presenti i pescatori e buona parte della classe politica del paese. Poi ci sarebbe stata qualche frase infelice del vice sindaco, Gaetano Gennuso e la riunione si è trasformata in bagarre.

Non fanno sconti i consiglieri di #insieme per Poropalo che hanno chiesto al sindaco di ritirare l'autorizzazione ad il Punto di prima accoglienza. "Non abbiamo più cosa vedere. Una scenata vergognosa di chi dovrebbe essere “Vicesindaco”, attacchi personali, “sfide” face to face a più presenti con un atteggiamento a dir poco presuntuoso. Una riunione sicuramente accesa, visto il tema trattato, ma civile, poi rovinata da un attacco personale prepotente, arrogante ed offensivo di Gaetano Gennuso ad un onesto cittadino".

La rivolta dei pescatori è eloquente, le urla di tutti i presenti “vatinni a casa” e le definizioni date allo stesso valgono più di ogni altra dimostrazione: il paese non ne può più. Solidarietà massima e vicinanza a chi è stato oggetto di attacco personale, complimenti a tutti i pescatori che hanno lottato per i diritti di tutti noi ed in particolare all’ex assessore Angelo Cannarella in prima linea.

Assenti ingiustificati gli Assessori Lupo e Giuliano, i Consiglieri Comunali di “Prospettiva Portopalo” che hanno creato questo disastro con la mozione di sfiducia, assente anche il consigliere Giuseppe Mirarchi, nonostante il tema così importante: è questo l’interesse che hanno tutti costoro per il paese? Noi diciamo no a questo “punto di prima accoglienza” perché non ci sono le condizioni. Danneggerebbe la nostra marineria ed il turismo".