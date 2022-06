Palazzolo, il viale principale della villa comunale intitolato a Don Iano Dipietro

L’Amministrazione Comunale di Palazzolo Acreide intitolerà il viale centrale della villa comunale a Sebastiano Dipietro, già giardiniere dipendente del Comune di Palazzolo Acreide. La cerimonia si svolgerà il prossimo 27 giugno alle 17,30 con la partecipazione della famiglia. “Un momento – spiega il sindaco Salvatore Gallo - fortemente voluto dalla attuale Amministrazione per ricordare chi ha donato tanto alla nostra comunità, dopo quasi 36 anni dalla sua dipartita. Per valorizzare anche con la memoria di chi ha donato bellezza alla nostra comunità e tramandare alle future generazioni il ricordo di chi ha contribuito a dar lustro a un luogo cosi importante per i palazzolesi. Sebastiano Dipietro, detto “Iano ra Villa”, nacque a Palazzolo Acreide l’11 giugno 1920. A 18 anni venne nominato aiuto giardiniere del Giardino pubblico. E dopo su nomina del Comune ne divenne custode per 40 anni. Curava con passione le aiuole della villa comunale, che in tutte le stagioni erano fiorite. Amava decorare le siepi, come le originali “forme ad arancino a spirale”, tuttora visibili nei viali. Amava molto il suo lavoro e considerava lo stesso giardino come una sua creatura. Faceva lui stesso il “semensario”: dai semi nascevano le piantine che poi venivano trapiantate nelle aiuole. Per questa passione dimostrata per la floricoltura ricevette vari riconoscimenti e premi; si vantava, anche, di essere tra i primi soci della nascente Interflora.