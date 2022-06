Auto prende fuoco con tre persone a bordo a Buccheri: tutti illesi

Questa mattina, intorno alle 11.00, lungo la SP 5 Buccheri - S. Giovanni, un’auto con a bordo tre persone, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco.

Dai primi rilievi, effettuati dai Vigili del fuoco, coadiuvati dai carabinieri e dalla Polizia Locale di Buccheri, pare si sia trattato di un guasto tecnico che ha fatto innescare le fiamme dal vano motore, poi propagatesi all’interno dell’abitacolo.

Illesi i passeggeri che sono stati ospitati in una struttura ricettiva di Buccheri.

Presenti sul posto, in via precauzionale, anche una squadra antincendio del Corpo Forestale, che si è accertata che l’incendio non si propagasse nel bosco immediatamente vicino al luogo dell’accaduto.

L’incendio è stato donato intorno alle ore 12.30 e la strada è stata bonificata è riaperta alla viabilità.