Si schianta con lo scooter contro palo della luce: 20enne morto a Palermo

Giorgio Comito, 20 anni, che ieri si è schiantato con uno scooter, in via Villagrazia a Palermo, è morto per le ferite riportate nell'impatto. Ieri era stato portato in ospedale in condizioni gravissime e questa mattina è morto nel reparto di Prima rianimazione dell'ospedale Civico. La vittima, per cause ancora da accertare, ha perso il contro del suo scooter un Honda Sh.Secondo una prima ricostruzione il giovane, che intorno alle 18.30 si trovava in sella a un scooter Honda Sh, avrebbe perso il controllo del mezzo in curva per poi andare a sbattere contro un palo dell'illuminazione.