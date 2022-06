Messina, rapina una coppia e tenta di violentare una ragazza: arrestato

Ha rapinato una giovane coppia, tentando di abusare sessualmente della donna. E' quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Messina Centro supportati da due equipaggi del Nucleo Radiomobile, che hanno arrestato in flagranza un pregiudicato di origine nigeriane di 31 anni. Secondo gli investigatori, l'uomo si è reso responsabile di un'imboscata ai danni di una coppia di giovani che si erano recati al mare nella zona dei resti dello storico monumento Realcittadella, a San Raineri. I militari sono arrivati a seguito della chiamata al 112 NUE da parte di una donna allertata dalle strazianti richieste di aiuto dei due giovani. La coppia era stata aggredita alle spalle da un uomo di colore che, brandeggiando un martello e sottraendo con violenza alle vittime le macchine fotografiche di cui disponevano, approfittava della momentanea assenza del ragazzo, corso a reperire del denaro da consegnargli, per strattonare brutalmente la giovane donna in un anfratto, tentando di abusarne sessualmente.