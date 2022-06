Vittoria, auto "impazzita" si schianta su una vettura parcheggiata a Scoglitti

Momenti di paura, a mezzogiorno di oggi, sul lungomare Riviera Gela, a Scoglitti. Per cause da accertare un'auto con alla guida un immigrato, si è schiantata contro una vettura parcheggiata rischiando di finire la sua corsa contro alcune persone che si trovavano sul lungomare. Il conducente dell'auto investitrice ha riportato lievi ferite ed è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. Soltanto molta paura per decine di bagnanti. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Polizia locale.

(FOTO Assenza)