Regionali, Figuccia: "Noi di Prima per l'Italia già pronti in Sicilia"

"Con la scelta del ministro Di Maio i Cinquestelle perdono il primato di maggior gruppo parlamentare alla Camera ed al Senato. In Sicilia invece imboccano la strada dell'assolutismo. Basta vedere come anche la scelta di un loro candidato per le primarie sia finita sotto l'egida del capo politico. Da uno vale uno, presto è fatto che ci si mette in mano al Marchese (Conte) del Grillo". Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato di Prima l'Italia all'Assemblea regionale siciliana.

"Noi di Prima l'Italia - aggiunge - continuiamo con serietà il lavoro per l'Italia nel governo Draghi, dal quale attendiamo le giuste risposte agli italiani sul carovita, e ci prepariamo ad affrontare le Regionali in Sicilia con grande determinazione creando coesione sul modello delle elezioni che hanno visto prevalere il Centrodestra nella città di Palermo".