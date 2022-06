Covid, impennata di contagi nel Ragusano: positivi a quota 3.647

Impennata dei contagi Covid nel Ragusano nelle ultime 24 ore. E si registra anche un nuovo decesso: è morta una donna di Modica di 85 anni. I morti, dall'inizio della pandemia, sono saliti a 572. Preoccupante l'aumento delle persone positive al Covid nei comuni di Ragusa, Modica, Vittoria, Ispica e Scicli. I positivi al covid in totale arrivano a 3.647 (ieri erano 3.270): 3.614 si trovano in isolamento domiciliare, 33 ricoverati in ospedale-

Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 69 Acate, 61 Chiaramonte Gulfi, 188 Comiso, 21 Giarratana, 232 Ispica, 885 Modica, 13 Monterosso, 271 Pozzallo, 898 Ragusa, 105 Santa Croce Camerina, 352 Scicli,

519 Vittoria.