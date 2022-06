Karate, medaglia di bronzo per l'avolese Busà in Algeria ai Giochi del Mediterraneo

Medaglia di bronzo per il portabandiera azzurro Luigi Busà ai Giochi del Mediterraneo in corso a Orano, in Algeria. Nella categoria -75 kg il campione olimpico di Avola è stato sconfitto nei quarti dall'egiziano Abdalla Abdelaziz: costretto ai ripescaggi, il siciliano ha battuto 5-2 lo spagnolo Bargados Bernardo e poi 3-0 il croato Enes Garibovic. Bronzo anche per Alessandra Mangiacapra nella categoria - 61 kg: l'azzurra nel match decisivo ha sconfitto per 5-0 la cipriota Anthi Stylianou.