Strage di Ustica 42 anni dopo, Verini (Pd): verità da governo e istituzioni

"Lunedì 27 giugno cade il 42esimo anniversario della strage di Ustica. Siamo innanzitutto vicini ai familiari delle ottantuno vittime, alla Presidente dell'Associazione Daria Bonfietti che da sempre si batte per la piena e ufficiale affermazione della verità. Che tutti conoscono: perché è a tutti evidente che quella notte, sul cielo sopra Ustica, aerei alleati abbatterono il DC 9 Itavia, mentre davano la caccia ad un Mig libico nel quale si sospettava volasse Gheddafi. Fa male, perciò, il fatto che ancora una volta ci siano personaggi e associazioni che insistono con teorie e ipotesi che di fatto ripetono i troppi depistaggi che su questa tragedia, fin da quella notte, vennero messi in atto. La strada è una sola: compiere l'ultimo tratto per la verità. Insistere ancora, da parte di Governo e Istituzioni italiane, perché governi di paesi alleati disvelino e formalizzino gli ultimi particolari di una verità già chiara nella sostanza e nella coscienza del Paese". Lo afferma in una nota Walter Verini, deputato del Pd e membro delle Commissioni Giustizia e Antimafia.