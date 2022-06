Scicli, Mario Marino è il nuovo sindaco: battuta al ballottaggio Caterina Riccotti

Scicli torna al centrodestra con Mario Marino che ha battuto al ballottaggio Caterina Riccotti e conquista la poltrona di primo cittadino. Molto astensionismo a Scicli per il ballottaggio tra Mario Marino e Caterina Riccotti: 42% di affluenza alle urne con un 14% in meno rispetto al primo turno. Erano circa 22.000 gli aventi diritto al voto me sono andati alle urne poco più di 10.000 persone. Un dato che suscita qualche perplessità per una elezione amministrativa.

A Scicli al ballottaggio sono andati Caterina Riccotti col 22,71% (sostenuta da liste civiche), e Mario Marino (supportato dall’area del centrodestra) che ha sfiorato l’elezione al primo turno e che ha ottenuto il 38,37%. Caterina Riccotti aveva battuto di un soffio il candidato del centrosinistra Giuseppe Vindigni che si è fermato al 22,62%.

Dopo le prime sezioni scrutinate in vantaggio Marino con il 60% rispetto al 40% della Riccotti. Una tendenza che si è confermata anche a metà dello spoglio (12 sezioni su 24) con una percentuale del 56% per Marino (1.042 voti) e del 44% per Caterina Riccotti (845 voti).

Dopo 18 sezioni su 24 il vantaggio di Marino si è consolidato con il 57% rispetto al 43% di Caterina Riccotti. Anche le ultime sezioni scrutinate non hanno apportato variazioni significative.

Il dato definitivo del ballottaggio: Mario Marino 4.312 voti (56%)/ Caterina Riccotti 3.499 voti (44%).

"Il nostro progetto - ha dichiarato a caldo il nuovo sindaco - si basa sul rilancio della città che ha compreso il nostro messaggio e ci ha dato fiducia. La gente è felice di questo risultato, ora spetta a noi dare delle risposte. La nostra competitrice, Caterina Riccotti, è stata corretta e leale, ad esclusione delle ultime settimane, quelle che hanno preceduto il ballottaggio. Ma ormai non è tempo di polemiche, pensiamo a governare la nostra città nel modo migliore"