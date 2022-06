Deve scontare 7 anni per reati contro il patrimonio: donna arrestata a Noto

I Carabinieri della Stazione di Noto hanno arrestato una donna 58enne che si trovava agli arresti domiciliari, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria di Catanzaro. L’arrestata, associata presso la Casa Circondariale di Agrigento, dovrà scontare sette anni di reclusione per un cumulo di pene derivanti da condanne per numerosi reati contro il patrimonio, principalmente furti, commessi tra il 2014 e il 2020.