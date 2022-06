Civico 4 denuncia: "A Siracusa la Tari a +7,14% nei prossimi 3 anni"

L'Amministrazione comunale - con il consenso del commissario straordinario - approva il Piano economico finanziario Tari per il 2022-2025 e aumenta il costo del servizio che passerà progressivamente dal 2022 al 2025 da 29.149.649,00 euro a 31.231.975,00 euro, con un incremento di oltre due milioni di euro in tre anni, pari al 7,14%.

A darne notizia, dopo attenta analisi della delibera dello scorso 8 giugno, è il movimento "Civico 4" che non condivide la politica della gestione al ramo da parte dell'attuale Governo della città.

Il movimento parla di un "fallimento" dell'obiettivo del primo anno del 65% della raccolta differenziata che, stando ai documenti, ha raggiunto il 40,85% nel 2020 e il 49,98% nel 2021.

"Dunque, ad oggi, non c’è neanche una annualità in cui sia stato superato mediamente il 50% come più volte asserito da Palazzo Vermexio - tuona il leader Michele Mangiafico - e, comunque, viaggiando almeno 15 punti percentuali sotto gli obiettivi dichiarati nel capitolato di appalto, che andavano raggiunti entro il primo anno di attività (ovvero luglio 2021)."