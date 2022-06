Gli integratori alimentari dalla parte dell'uomo

Il mito che vede le donne più attente degli uomini a mantenersi belle ed in salute è decisamente da sfatare. Sempre più uomini, infatti, seguono diete e stili di vita sani per essere al meglio della propria forma fisica e psicologica. Purtroppo, però, soprattutto in certi periodi dell'anno o della propria vita, nemmeno un'alimentazione sana ed equilibrata è in grado di assicurare l'apporto di tutti i nutrienti necessari al benessere che si sente e si vede.

La stagione estiva, lo stress e alcune fasi della vita di ognuno di noi sono tutte situazioni che possono determinare delle carenze minerali o vitaminiche in grado di ripercuotersi sulla salute dell'uomo. Ecco perché, in tutti questi casi, un integratore per uomo, pensato specificatamente per le esigenze maschili, studiato e testato come quello di Vitavi rappresenta un validissimo alleato per recuperare il benessere. Non solo perché sono appositamente formulati per soddisfare le esigenze di uomini nel pieno della propria vita lavorativa o formativa, ma perchè, come tutti gli integratori prodotti da questa azienda italiana, sono frutto di studi scientifici accurati, della selezione di ingredienti di alta qualità e di tecniche produttive sostenibili. Un valido esempio è rappresentato da V / Essential Uomo, l'integratore alimentare al fianco degli uomini nel pieno della loro vita attiva.

Ma a quali esigenze devono rispondere gli integratori per gli uomini e grazie a quali ingredienti lo fanno? L'uomo che conduce una vita attiva ha, innanzitutto, bisogno di mantenere una fervida attività cognitiva e lo può fare grazie a minerali come lo Zinco ed il ferro. Le vitamine, come la C, la B6 e la B1, assicurano, invece, un benessere psicologico atto ad affrontare giornate difficili e piene di prove.

La funzionalità muscolare è un'altra delle principali su cui un uomo deve poter contare per avere le giuste forze e anche per assicurarsi benessere dal punto di vista cardiaco. Questo aspetto è coadiuvato da Magnesio e vitamina B1.

Stanchezza ed affaticamento sono, poi, nemici da cui tenersi alla larga grazie al giusto apporto di Magnesio, vitamina C e B, Ferro e Acido Pantotenico. Ma la forza fisica e mentale non è tutto: anche la bellezza può essere aumentata grazie ad integratori che contengono Zinco e Selenio, in grado di assicurare capelli sani e belli, mentre la fertilità è stimolata dallo Zinco, che aiuta a produrre testosterone, dal Selenio, che mantiene attiva la spermatogenesi e dalla Vitamina B6, che regola l'attività ormonale.

Un altro compito a cui gli integratori alimentari pensati per l'uomo devono assolvere è quello di mantenere alte le difese immunitarie e lo fanno grazie ad ingredienti come le Vitamine C e B6, lo Zinco, il Ferro, il rame ed il Selenio. Per chi cerca un riparo dall'invecchiamento, poi, estratti di frutti come il mango, possono avere un effetto antiossidante se contenuti negli integratori.