Covid, nel Ragusano calano i contagi ma c'è un altro morto

Calano i positivi al Covid nel Ragusano (anche in coincidenza con il fine settimana e con un minor numero di tamponi) ma salgono i morti. Nel report Asp del 27 giugno i positivi sono 3.462 (ieri erano 3.647) di cui 3.428 si trovano in isolamento domiciliare, 34 ricoverati in ospedale. Si è registrato un decesso nelle ultime 24 ore: un uomo di 82 anni di Santa Croce Camerina; il numero dei morti sale a 573. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 49 Acate, 58 Chiaramonte Gulfi, 186 Comiso, 19 Giarratana, 219 Ispica, 823 Modica, 13 Monterosso, 278 Pozzallo, 858 Ragusa, 97 Santa Croce Camerina, 329 Scicli, 499 Vittoria.