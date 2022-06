Il sequestro del depuratore Ias: il gip respinge il ricorso del Comune di Priolo

Il gip del Tribunale di Siracusa, Salvatore Palmeri, ha respinto il ricorso del Comune di Priolo in merito a sequestro del depuratore consortile Ias nell’ambito dell’inchiesta per disastro ambientale della Procura di Siracusa. Il comune aveva presentato un’istanza per il dissequestro delle sue quote azionarie ma al termine della Camera di consiglio il giudice ha mantenuto il provvedimento cautelare. Nel frattempo si sono conclusi gli interrogatori delle 9 persone iscritte nel registro degli indagati per il delitto di disastro ambientale aggravato in relazione all’inquinamento atmosferico e marino, tuttora in corso di consumazione. Per i pubblici ministeri Grillo e Pagano i soci pubblici dell’Ias «Non possono essere considerati estranei al reato».