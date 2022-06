Bufera al Comune di Portopalo, si è dimesso pure l'assessore alla Pesca

E' bufera al Comune di Portopalo di Capo Passero. Un altro assessore se ne va. Ultimo a dimettersi in ordine di tempo , è stato Salvatore Taccone con delega a Commercio, Pesca e Agricoltura.

Taccone ha motivato ufficialmente la sua decisione con "impegni di lavoro e famiglia che non gli consentono di potere continuare il suo mandato di assessore nel migliore dei modi".

Le dimissioni di Taccone, però, sono arrivate l'indomani della 'quasi rissa" avvenuta tra l'amministrazione comunale ed i pescatori durante una riunione avente per tema il Centro di prima accoglienza per migranti in fase di allestimento al mercato ittico di Portopalo.

Le dimissioni di Taccone seguono, di poco quelle del consigliere Mary Lupo, del presidente del consiglio Paolo Campisi e del segretario generale del Comune di Portopalo, Danila Costa.

(Nella foto l'assessore Salvatore Taccone)