Torna per il quarto anno consecutivo “Estate senza barriere a Marina di Modica e Maganuco”

Torna per il quarto anno di seguito, a Marina di Modica e a Maganuco, l'iniziativa "Estate senza barriere" che vede coinvolti gli addetti della Misericordia e il Centro Disabili di Via Sacro Cuore. Una novità importante per il 2022 è la possibilità offerta a tutti di poter partecipare, quindi non solo gli utenti del Centro Disabili ma chiunque abbia voglia di godersi una giornata a mare. Gli interessanti da oggi sino al 31 Agosto chiamando il 3317327899 potranno prenotare il servizio nelle giornata di martedi, giovedi e sabato. Un incaricato Misericordia verrà direttamente a casa, porterà l'utente in spiaggia a Marina di Modica o a Maganuco e lo riaccompagnerà a casa. Naturalmente i litoriali modicani saranno attrezzati, come ogni anno, per tutte le esigenze dell'utenza grazie alla collaborazione con l'ASP. Le giornate di lunedi, mercoledi e venerdi invece rimarranno riservate esclusivamente ai frequentatori del Centro Comunale di Via Sacro Cuore.