Ravanusa, a fuoco escavatore: solidarietà dell'Ance al presidente

Solidarietà da parte del Consiglio generale di Ance Catania al presidente Rosario Fresta, per l’incendio subito in un cantiere a Ravanusa. Le fiamme hanno devastato la cabina e l’impianto elettrico della macchina escavatrice dell’impresa che si sta occupando della ristrutturazione della palestra comunale: un episodio le cui cause sembrerebbero dolose e su cui sta indagando la procura della Repubblica di Agrigento.

Proprio nei mesi scorsi l’Associazione nazionale dei costruttori e il ministero dell’Interno hanno siglato un protocollo di legalità – poi sottoscritto nelle varie province dalle sezioni locali e da Ance Catania con il prefetto Maria Carmela Librizzi – per prevenire infiltrazioni nel settore edilizio.