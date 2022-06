Giovanni Caccamo e il suo Parola Tour: dibattito e concerto a San Pietro

Una serata di confronto sul tema del cambiamento prima del concerto di martedì. alle 21, sulla scalinata di San Pietro. Giovanni Caccamo, dal suo ultimo album "Parola", ha ispirato il dibattito svoltosi lunedì nel piazzale antistante la Domus Sancti Petri e al quale hanno partecipato Pierpaolo Ruta, della Dolceria Boinajuto; e, collegati via skype, l'attore Andrea Tidona e la regista Alessia Scarso. Ha fatto da moderatore frate Antonello Abate, parroco del Duomo. Partendo dal titolo di uno dei brani dell'album "Parola" . cambiamento, appunto - i protagonisti del dibattito hanno esposto le loro riflessioni su cosa possa significare oggi il cambiamento e come possa essere messo in atto da ogni cittadino. Caccamo ha anche interagito con il pubblico presente, mentre le considerazioni di Pierpaolo Ruta, Alessia Scarso e Andrea Tidona hanno costituito spunto per altre interessanti riflessioni sull'attualità: pandemia, guerra, cambiamenti climatici, carestia.

Martedì, alle 21, il cantante modicano torna nella sua città con il concerto nel suggestivo scenario della scalinata del Duomo di San Pietro.

NELLA FOTO, da sinistra: frate Antonello Abate, Pierpaolo Ruta, Giovanni Caccamo. Collegati via skype, Alessia Scarso e Andrea Tidona.