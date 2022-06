Modica, scontro tra moto e auto in corso Umberto: feriti due scooteristi

Due scooteristi feriti: è il bilancio di un incidente verificatosi intorno alle 21 di lunedì in corso Umberto, a Modica, difronte al Duomo di San Pietro. Da accertare le cause dello scontro fra lo scooter e un'auto all'intersezione con il corso Garibaldi. Nel centro storico di Modica sono, purtroppo, sempre più frequenti i rischi di incidenti di questo tipo anche per le pericolose evoluzioni di motocicli che creano grande disturbo alla quiete pubblica. Sullo scooter che ha impattato con l'auto viaggiavano in due: se la sono cavata con qualche leggera escoriazione. Ma servono maggiori e più severi controlli nel centro storico che, anche di notte, si trasforma in un circuito per spericolate esibizioni.