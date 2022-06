Aumento della Tari a Siracusa, Garozzo (IV): l'amministrazione ha perso la bussola

"A Siracusa sui rifiuti l’amministraziine comunale ha perso la bussola". Lo afferma l'ex sindaco Giancarlo Garozzo, responsabile della Legalità in Sicilia di Italia Viva.

"Anacronistico, ingiusto e fastidiosissimo aumentare del 7% le bollette dei cittadini siracusani, soprattutto alla luce dei disagi e delle condizioni igienico sanitarie in cui versa la città. Il nuovo capitolato d’appalto doveva prevedere la riduzione del costo tari e non l’aumento, negli anni della mia amministrazione oltre a tagliare per ben due volte il costo tari nell’anno 2016 l’8% e nell’anno 2018 il 15%, avevamo anche creato il sistema di pesatura dei rifiuti per fare ulteriormente risparmiare in siracusani, oggi assistiamo alla chiusura di Centri comunali di raccolta e disagi diffusi anche su quel fronte.

Appena insediato il nuovo Sindaco ha immediatamente ripristinato i vecchi valori della tari quindi aumentandone il costo del 23%, oggi apprendiamo che quel costo lievitera’ di un ulteriore 7% praticamente da quando c’è lui il costo tari fa segnare un più 30%. Follia. Le politiche disattente il menefreghismo diffuso portano a questo, anche la raccolta differenziata e’ ben lontana dalle percentuali previste, ma c’è chi si accontenta di divulgare video del “lancio del sacchetto di spazzatura” per tentare di accaparrarsi simpatie che oggi appaiono sempre più tiepide e lontane. La verità - conclufe Garozzo - e’ che ha perso il controllo su tutto, la città e’ senza guida e l’anarchia regna sovrana. Con l’aggravante che gli viene particolarmente facile, senza la presenza del consiglio comunale, continuare a vessare senza il minimo rossore i cittadini siracusani. La cosa certa e’ che, purtroppo per la città, non potranno più millantare di aver fatto un buon lavoro sui rifiuti, il fallimento e’ acclarato e totale".