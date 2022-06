Modica, raccolta firme per dire basta a evoluzioni delle moto in centro

Una raccolta di firme in calce ad una petizione da inviare al prefetto e al questore di Ragusa, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza e alla Polizia locale di Modica. E’ stata promossa dal gruppo “Modica immaginando il futuro” per dire basta alle evoluzioni di motocicli smarmittati e truccati in corso Umberto e nelle altre strade del centro storico. Un fenomeno che crea pericolo e disturbo della quiete pubblica. Si sono verificati anche incidenti causati dalla guida spericolata di ragazzini che hanno trasformato le strade del centro storico di Modica in una sorta di circuito, in qualsiasi ora del giorno e della notte.

La raccolta di firme ha raggiunto numeri importanti in poche ore anche perché ci sono diversi punti di raccolta in città. “Modica immaginando il futuro” chiede alle autorità di polizia controlli severi per debellare un fenomeno che crea problemi alla sicurezza e all’ordine pubblico. Controlli che vengano estesi anche a quelle officine che si prestano a modificare e potenziare i ciclomotori, pratica, fra l’altro, vietata dal Codice della strada.