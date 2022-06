Famiglia, a Pachino apre il servizio 'Spazio neutro'

Favorire il mantenimento della relazione tra il bambino e i genitori e migliorare le dinamiche relazionali all’interno della famiglia: questi sono gli obiettivi che si prefigge il Servizio “Spazio Neutro”, attivato dall’Ufficio Welfare del Comune di Pachino.

“I conflitti intrafamiliari, le separazioni, i divorzi, l’affido o situazioni di malattia e disagio sono eventi che impattano in modo significativo sulla vita dei singoli componenti dei nuclei familiari: essere ascoltati e avere la possibilità di potersi esprimere, con l’aiuto di professionisti – dichiara l’Assessore Daria Di Maio - diventa una opportunità verso l’elaborazione e la risoluzione di tali eventi. Per questo abbiamo ideato uno spazio neutrale”.

"Lo Spazio Neutro è un luogo protetto - sottolineano la sindaca Carmela Petralito e l'assessore Daria Di Maio - sito presso gli uffici comunali di via Pietro Nenni, dove le famiglie possono incontrarsi alla presenza delle assistenti sociali che, valutando caso per caso, offriranno strumenti volti alla risoluzione dei conflitti, attraverso tecniche di mediazione e di comunicazione efficace.

Il Servizio, uno spazio accogliente e sicuro che consente al bambino di continuare il suo rapporto affettivo con il genitore non collocatario, è gratuito e si attiva su prenotazione, contattando l'ufficio Welfare del comune.