La Cgil diffida il Comune di Floridia a pagare la refezione scolastica, il sindaco replica: non hanno presentato le fatture

La Filcams Cgil di Siracusa ha diffidato il Comune di Floridia a volere pagare gli stipendi già maturati di aprile e maggio 2022 ai lavoratori della refezione scolastica. La Filcam scrive: "Si esorta il Comune di Floridia, ai sensi dell’art. 1676 c.c. e dell’art. 30 comma 6 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la corresponsione di quanto maturato (stipendio aprile e maggio 2022) e non corrisposto, ai lavoratori impiegati dall’azienda "grande ristorazione ", nel contratto di appalto per il servizio di mense e refezione scolastica, stipulato con il vostro Stimato ente in qualità di Stazione Appaltante e quindi obbligata in solido".

Immediata la replica del sindaco Marco Carianni: "La nostra amministrazione ha sempre pagato tutto. Sulla vicenda in particolare non sono state presentate le fatture".