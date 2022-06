Modica, salvarono giovane dal suicidio: encomio ufficiale a due vigili urbani

Il Commissario Straordinario al Comune di Modica, Domenica Ficano, ha consegnato questa mattina un encomio ufficiale agli agenti del Comando di Polizia Locale Marcello Scivoletto ed Emanuele Aprile, per il gesto di grande umanità di cui si sono resi protagonisti evitando, grazie al loro intervento e a quello di due agenti della Questura di Ragusa, il suicidio di un motociclista di Santa Croce Camerina 30enne, intenzionato a lanciarsi dal Viadotto sull’Irminio.

“Spendersi per gli altri è il gesto più bello che si possa fare – ha commentato il Commissario – il tempestivo intervento dei due agenti ha permesso di mettere in salvo il giovane in evidente momento di sconforto, evitando una tragica fine. Ritengo che tale gesto meriti il giusto elogio, per questo motivo ho voluto esprimere ad entrambi il mio personale apprezzamento e l’encomio di questo Ente, che mi onoro di rappresentare, per aver permesso, grazie al loro intervento, di chiudere questa vicenda positivamente. Complimenti e doveroso grazie anche al comandante, Rosario Cannizzaro.