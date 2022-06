Messina, torna l'evento "Vittoria pomeriggio d'arte": inaugurazione il 30 giugno

Giovedì 30 giugno, alle ore 19:00, dopo il successo della prima edizione, verrà inaugurata la seconda mostra d’arte contemporanea: “Vittoria: Pomeriggio d’Arte”, a cura di Annalisa Rando e Francesca Vesto, presso la prestigiosa location di Mortelle (Messina) “SUNSET”, attiva sul territorio con eventi culturali tra cui l’ultimo “Messina Vinyl Fest”.

La scelta del luogo espositivo deriva da un sentimento viscerale delle due curatrici, creatosi nel tempo grazie ad un forte senso di appartenenza al territorio e soprattutto al mare che circonda la Sicilia: terra che si è sempre distinta nella storia per l’arte e la cultura.

Lo scopo dell’evento è quello di promuovere gli artisti emergenti del territorio messinese, stavolta però includendo anche artisti più affermati da varie parti d’Italia Alphatelescopii (alias Daniele Mircuda), Mr. Holyshit (aka Sergio Campolo), LBS (alias Bruno Salvatore Latella), Annalaura Princiotto e YOU, che porterà per la prima volta sul territorio messinese l’arte degli NFT.