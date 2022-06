Uccise 3 persone in un incidente sulla Ispica - Rosolini: 7 anni e 8 mesi

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 7 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio stradale nei confronti di Angelo Runza, 23 anni, di Rosolini. Il giovane è stato ritenuto in via definitiva, responsabile dell'incidente mortale avvenuto nella notte tra il 18 e 19 gennaio scorso sulla Rosolini - Ispica, in cui persero la vita 3 persone.: Cristian Minardo, 22 anni, la sua fidanzata, Aurora Sorrentino, anche lei 22enne, e la zia della ragazza, Rita Barone, 54 anni, tutti di Rosolini.

Secondo quanto emerso dalle indagini della Procura di Siracusa, Angelo Runza, era alla guida della sua auto che andò a sbattere contro quella in cui c'erano le vittime. L'imputato risultò positivo all'esame dell'alcol test.