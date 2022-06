Finalndia e Svezia entrano nella Nato: la Turchia toglie il veto

La Turchia ha revocato il veto all'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia, che saranno formalmente invitate ad aderire all'alleanza.

L'annuncio giunge alla fine di un vertice a quattro durato quasi tre ore che ha costretto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, il presidente finlandese, Sauli Niinisto, e la premier svedese Magdalena Andersson, a saltare la foto di famiglia al Palazzo Reale, giungendovi dopo l'orario stabilito per l'inizio della cena di gala.

Un ritardo decisamente perdonabile, dato che ail risultato è un memorandum d'intesa che, a quanto ha appreso l'Agi da fonti diplomatiche turche, soddisfa tutte le condizioni che Erdogn aveva posto per dare il via libera a Helsinki e Stoccolma.

"La Turchia ha ottenuto ciò che voleva", ci viene riferito dalla presidenza turca, "la Turchia ha ottenuto risultati significativi nella lotta contro le organizzazioni terroristiche".

Il documento, firmato dai ministri degli Esteri delle tre nazioni, vede Svezia e Finlandia impegnarsi a consegnare alla Turchia i militanti curdi ricercati, a smettere di sostenere L'Ypg e il Pyd, braccio militare e braccio politico dei curdi siriani, e revocare l'embargo alle esportazioni di armi in Turchia che era stato imposto nel 2019 proprio in risposta al blitz turco nel Nord della Siria.

"L'ingresso di Finlandia e Svezia renderà l'alleanza più sicura e potente", ha commentato Stoltenberg, annunciando l'accordo in conferenza stampa, "sono eserciti ben attrezzati, hanno tecnologia avanzata e istituzioni politiche stabili e ciò rafforzerà la Nato e ovviamente anche Svezia e Finlandia", ha detto ancora Stoltenberg.